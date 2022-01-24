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2022-01-24
Украине на понедельник прогнозируют метели, днем 3-8° мороза
Местами прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.
Фото: pravda.com.ua
В понедельник, 24 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей будет идти снег.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Местами прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, вьюги; на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах гололедица.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза; в Карпатах и Закарпатье ночью 14-19°, днем 7-12° мороза.
В Киевской области без существенных осадков, на дорогах гололедица.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-10° мороза, днем 4-7° мороза.