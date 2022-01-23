В Украину вернутся снегопады и морозы до -18 градусов: синоптики рассказали о смене погоды после выходных

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. Синоптики обещают, что снегопады снова вернутся в большинство областей страны, а ночью температура воздуха опустится до -18 градусов. Снеговой покров местами достигнет 145 сантиметров.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 24 января, в Украине похолодает. Синоптики прогнозируют снег в восточных, центральных и некоторых южных. В других регионах осадков не ожидается. Температура воздуха днем опустится до -2...-6 градусов, ночью на западе похолодает до -11...-13 градусов, на юге и востоке столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов, в Киеве в понедельник будет от -3 до -5 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

Во вторник, 25 января, морозы усилятся в западных областях. Синоптики передают снижение температуры до -16...-18 градусов. В центре и на севере ночью также ожидаются морозы — от -9 до -11 градусов. Днем термометры на севере от -6 до -8 градусов, на западе будет от -1...-3 градусов, на юге и востоке - от -2 до -4 градусов. В Киеве ожидается от -5 до -7 градусов днем, и до -9...-11 градусов ночью. Снегопады в этот день пройдут во всех областях, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Сумской. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В среду, 26 января, температура воздуха постепенно начнет повышаться. Днем синоптики передают в среднем от -1 до -4 градусов, ночью температура опустится до -5...-7 на западе, до -12...-14 в северных областях, до -9...-11 градусов на востоке. В течение дня ожидается пасмурная погода, местами со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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