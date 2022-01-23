В воскресенье снег будет падать в западных областях, температура днем до 6° мороза

На дорогах – гололедица.

В воскресенье, 23 января, в западных областях Украины будет падать умеренный снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На дорогах, кроме большинства южных областей, – гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в южных областях около 0°; в северо-восточной части ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киевской области небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.