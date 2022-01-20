В Киеве зафиксировали превышение допустимой концентрации опасных веществ в воздухе

С 10 по 15 января было отобрано и проанализировано 1500 проб воздуха.

В Киеве с 10 по 15 января было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций среднесуточного содержания опасных веществ в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского.

Данные о превышении концентрации опасных веществ в воздухе были собраны в ходе наблюдений ученых на стационарных постах в разных уголках города.

"В целом на 14 стационарных постах обсерватории с 10 по 15 января 2022 г. было отобрано и проанализировано 1500 проб воздуха", - говорится в сообщении.

В частности, выявлено превышение допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений, диоксида азота – в 4,1 раза – на площади Победы 10 и 11 января; в 3,0-3,9 раза – на улицах Семена Скляренко, Попудренко, Каунасской, площадях Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы (район метро "Святошин"), Оболонском проспекте; в 2,2-2,9 раза – на ул. Академика Стражеско (перекресток с бульваром Вацлава Гавела), ул. Александра Довженко (район метро "Шулявская").

В то же время на проспекте Науки у метеоплощадки обсерватории превышений не зафиксировано.

Кроме того, на проспекте Победы, Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской и Победы было зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации формальдегида в воздухе в 2,1-2,4 раза, на других постах обсерватории этот показатель был на уровне 1,0- 1,9 раза.

"В целом, по сравнению с предыдущей неделей в воздухе несколько снизилось содержание формальдегида, диоксида азота, оксида углерода", - уточнили в обсерватории.