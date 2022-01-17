Морозы в Украине продержатся до Пасхи: синоптики дали тревожный прогноз погоды на весну 2022

Морозы в Украине не отступят до самой Пасхи, которая в 2022 году отмечается 24 апреля. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который скончался в октябре прошлого года, украинцам придется долго ждать наступления весны. Погода долго будет переменчивой, и зима отступит только в апреле.

Морозы в Украине продержатся до Пасхи: синоптики дали тревожный прогноз погоды на весну 2022

По прогнозу Горбаня, морозы в марте продержатся до конца месяца. Заморозки ожидаются и в апреле, в ночное время. При этом после Пасхи (24 апреля) резко начнется потепление.

В начале и конце марта будет относительно тепло и без осадков. В начале апреля похолодает и будет дождливо, но в конце месяца придет настоящая, теплая весна. В начале мая начнется уже летняя жара.

Морозы в Украине продержатся до Пасхи: синоптики дали тревожный прогноз погоды на весну 2022

Что касается погоды на февраль, третий месяц зимы начнется и завершится сильным холодом.

В конце второй декады месяца на фоне сильных морозов начнутся снежные бураны. В этот период дороги может замести, и Украина погрузится в транспортный коллапс.

Начало третьей декады февраля будет солнечным. Однако это зимнее солнце не принесет долгожданного потепления, а наоборот - еще более сильные морозы.

Конец календарной зимы ознаменуется небольшим ослаблением морозов. Однако до оттепели не дойдет.

Ранее сообщалось, что крещенских морозов в этом году не будет. Напомним, какой будет погода в Украине 19 января.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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