В Киеве 14 января зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с

Исторический рекордный максимум равняется 25 м/с, и он продержался с 20 марта 1881 года.

В Киеве 14 января зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с
Фото: ДСНС

В пятницу, 14 января, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равняется 25 м/с, и он удерживается с 20 марта 1881 года.

Напомним, 14 января в Святошинском районе Киева в результате сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились люди. Погиб водитель авто, его пассажирка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

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