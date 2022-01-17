В Киеве 14 января зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с

Исторический рекордный максимум равняется 25 м/с, и он продержался с 20 марта 1881 года.

В пятницу, 14 января, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равняется 25 м/с, и он удерживается с 20 марта 1881 года.