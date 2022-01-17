В Киеве 14 января зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с
Исторический рекордный максимум равняется 25 м/с, и он продержался с 20 марта 1881 года.
В пятницу, 14 января, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с.
Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
"14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равняется 25 м/с, и он удерживается с 20 марта 1881 года.
Напомним, 14 января в Святошинском районе Киева в результате сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились люди. Погиб водитель авто, его пассажирка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.