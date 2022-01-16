Завтра в Украине будет идти снег, днем до +3

Температура ночью 2-7° мороза.

Завтра в Украине будет идти снег, днем до +3
Фото: КГГА

В понедельник, 17 января, в Украине будет идти снег, температура днем поднимется до +3.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночью в северных и местами западных областях небольшой снег, днем в Украине, кроме южной части, умеренный снег, мокрый снег.

На дорогах местами гололед.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем порывы 17-22 м/с, в Карпатском регионе местами 25-28 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 5-7° тепла.

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, вьюга. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киевской области ночью небольшой, а днем умеренный снег, мокрый снег.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

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