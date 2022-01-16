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2022-01-16
ГСЧС предупреждает о высокой угрозе схода лавин в Карпатах
Установлен третий уровень опасности.
Фото: пресслужба МВС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 17 января в Карпатах ожидается высокая угроза схода снежных лавин.
"17 января в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Прикарпатское управление ГСЧС призывает туристов воздержаться от походов в горы зимой, когда существует высокая лавинная опасность и плохие погодные условия.
Напомним, роSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие.