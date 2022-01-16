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2022-01-16
В ГСЧС предупредили о штормовом ветре на Западе Украины
В целом по Украине порывы ветра составят 17-22 м/с.
Фото: ukrinform.ua
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о порывах ветра в Украине.
Так, 17 января ночью в западных и северных областях днем в Украине порывы ветра составят 17-22 м/с.
Будет установлен первый уровень опасности – желтый.
Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с, там будет второй уровень опасности, оранжевый.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 16 января, из-за непогоды обесточенными остаются 67 населенных пунктов в 5 областях.