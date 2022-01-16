В ГСЧС предупредили о штормовом ветре на Западе Украины

В целом по Украине порывы ветра составят 17-22 м/с.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о порывах ветра в Украине.

Так, 17 января ночью в западных и северных областях днем в Украине порывы ветра составят 17-22 м/с.

Будет установлен первый уровень опасности – желтый.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с, там будет второй уровень опасности, оранжевый.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 16 января, из-за непогоды обесточенными остаются 67 населенных пунктов в 5 областях.