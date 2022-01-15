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2022-01-15
Украине в воскресенье прогнозируют до 2° тепла, без осадков
В Киеве днем около 0°.
В воскресенье, 16 января, в Украине будет без осадков, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киевской области температура по области ночью 1-6° мороза, в столице ночью 1-3° мороза; днем около 0°.
Фото: facebook.com/UkrHMC