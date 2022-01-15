Украине в воскресенье прогнозируют до 2° тепла, без осадков

В Киеве днем около 0°.

В воскресенье, 16 января, в Украине будет без осадков, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киевской области температура по области ночью 1-6° мороза, в столице ночью 1-3° мороза; днем около 0°.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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