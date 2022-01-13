Синоптики прогнозируют в Украине потепление с сильным ветром и осадками

На дорогах, кроме южной части, гололедица.

Синоптики прогнозируют в Украине потепление с сильным ветром и осадками
Фото: ГСЧС

В ближайшие сутки в результате перемещения из Западной Европы атлантического воздуха в Украине потеплеет. Этот процесс будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде снега и дождя.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

"Небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине кроме южной части порывы 25-27 м/с", – говорится в прогнозе.

14 января температура ночью в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. На остальной территории 3-9 градусов мороза, в восточных областях минус 10-15°С. Днем в Украине 0-5 градусов тепла.

В Киеве, в пятницу, 14 января, небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем 25-27 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

В субботу, 15 января, в восточных, северо-восточных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой снег, метель; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью минус 1-6°С, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На крайнем юге ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.

В Киеве 15 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью минус 1-3°С, днем около нуля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условийУкраинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Прогноз погоды для Украины на 8-12 январяПрогноз погоды для Украины на 8-12 января
В Китае более 80 страусов бегали по улицам города после побега с фермы.В Китае более 80 страусов бегали по улицам города после побега с фермы.
В Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всегоВ Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.
Блок рекламы


Похожие новости
В Украину идет резкое потепление после 20-градусных морозов: синоптики рассказали, где будет плюсовая температураВ Украину идет резкое потепление после 20-градусных морозов: синоптики рассказали, где будет плюсовая температура
В Украине ударят 20-градусные морозы: синоптики рассказали, где будет арктический холод на Старый Новый годВ Украине ударят 20-градусные морозы: синоптики рассказали, где будет арктический холод на Старый Новый год
В Украине ударят морозы до -16 градусов: синоптики рассказали, какая будет погода на Старый Новый годВ Украине ударят морозы до -16 градусов: синоптики рассказали, какая будет погода на Старый Новый год
Завтра в Украине будет дождь с мокрым снегомЗавтра в Украине будет дождь с мокрым снегом
В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.
В Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всегоВ Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
В Украину идет потепление до +12 градусов: прогноз погоды накануне РождестваВ Украину идет потепление до +12 градусов: прогноз погоды накануне Рождества
Завтра в Украине ожидается до 12 градусов тепла и сильный ветерЗавтра в Украине ожидается до 12 градусов тепла и сильный ветер
Завтра в Украине местами дождь, днем до +8Завтра в Украине местами дождь, днем до +8
В Украину идет весеннее потепление с дождями: синоптики рассказали о погоде на первую неделю январяВ Украину идет весеннее потепление с дождями: синоптики рассказали о погоде на первую неделю января
Последние новости
Подгружаем последние новости