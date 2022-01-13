Синоптики прогнозируют в Украине потепление с сильным ветром и осадками

На дорогах, кроме южной части, гололедица.

В ближайшие сутки в результате перемещения из Западной Европы атлантического воздуха в Украине потеплеет. Этот процесс будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде снега и дождя.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

"Небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине кроме южной части порывы 25-27 м/с", – говорится в прогнозе.

14 января температура ночью в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. На остальной территории 3-9 градусов мороза, в восточных областях минус 10-15°С. Днем в Украине 0-5 градусов тепла.

В Киеве , в пятницу, 14 января, небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем 25-27 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

В субботу, 15 января, в восточных, северо-восточных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой снег, метель; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью минус 1-6°С, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На крайнем юге ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.