В Австралии зафиксировали рекордные +50,7C

Такую жару в стране зарегистрировали во второй раз в истории.

В Австралии зафиксировали рекордные +50,7?
Фото: Андрей Слезенко

В городе Онслоу на севере штата Западная Австралия зафиксировали повторение абсолютного температурного рекорда для этой страны. Воздух в четверг там прогрелся до 50,7 градуса по Цельсию, пишет BBC.

В последний раз такую температуру в Австралии наблюдали более шестидесяти лет назад в городе Уднадатта, расположенном посреди пустыни в штате Южная Австралия.

Средняя температура в Онслоу в это время года составляет около 36,5 градусов.

В австралийском бюро метеорологии объяснили аномальную жару отсутствием грозовой активности вдоль побережья региона, что привело к накоплению горячего воздуха. По прогнозам синоптиков, в пятницу жара на северо-западе Австралии может еще больше усилиться, но в последующие дни должно прийти похолодание.

Подобные волны жары становятся все более частыми и экстремальными из-за вызванного человечеством изменения климата. Температура на планете уже выросла на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и увеличится еще больше.

По прогнозам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), без резкого сокращения вредных выбросов к концу столетия глобальная температура может подняться на 2,7 градуса выше доиндустриального уровня.

Два-три миллиона лет назад, когда на Земле в последний раз была похожа концентрация CO?, температура воздуха была на 2-3°C выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условийУкраинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Прогноз погоды для Украины на 8-12 январяПрогноз погоды для Украины на 8-12 января
В Китае более 80 страусов бегали по улицам города после побега с фермы.В Китае более 80 страусов бегали по улицам города после побега с фермы.
В Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всегоВ Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5
На Сицилии зафиксировали рекордные для Европы 48,8°С
В Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясениеВ Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение
В Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
На Львовщине зафиксировали небольшое землетрясениеНа Львовщине зафиксировали небольшое землетрясение
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
Город в Австралии накрыла "марсианская" песчаная буряГород в Австралии накрыла "марсианская" песчаная буря
В октябре в столице зафиксировали четыре температурных рекордаВ октябре в столице зафиксировали четыре температурных рекорда
В Австралии закрыта скала УлуруВ Австралии закрыта скала Улуру
Последние новости
Подгружаем последние новости