В Австралии зафиксировали рекордные +50,7C

Такую жару в стране зарегистрировали во второй раз в истории.

В городе Онслоу на севере штата Западная Австралия зафиксировали повторение абсолютного температурного рекорда для этой страны. Воздух в четверг там прогрелся до 50,7 градуса по Цельсию, пишет BBC.

В последний раз такую температуру в Австралии наблюдали более шестидесяти лет назад в городе Уднадатта, расположенном посреди пустыни в штате Южная Австралия.

Средняя температура в Онслоу в это время года составляет около 36,5 градусов.

В австралийском бюро метеорологии объяснили аномальную жару отсутствием грозовой активности вдоль побережья региона, что привело к накоплению горячего воздуха. По прогнозам синоптиков, в пятницу жара на северо-западе Австралии может еще больше усилиться, но в последующие дни должно прийти похолодание.

Подобные волны жары становятся все более частыми и экстремальными из-за вызванного человечеством изменения климата. Температура на планете уже выросла на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и увеличится еще больше.

По прогнозам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), без резкого сокращения вредных выбросов к концу столетия глобальная температура может подняться на 2,7 градуса выше доиндустриального уровня.

Два-три миллиона лет назад, когда на Земле в последний раз была похожа концентрация CO?, температура воздуха была на 2-3°C выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас.