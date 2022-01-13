В Украину идет резкое потепление после 20-градусных морозов: синоптики рассказали, где будет плюсовая температура

В Украину идет потепление. Столбики термометров начнут подниматься с минусовых значений до плюсовой температуры, начиная с западных областей. Уже в пятницу, 14 января, плюсовая температура будет уже почти по всей стране.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в четверг, 13 января , в западных, южных и восточных областях будет практически без осадков. Температура ночью будет опускаться до -10...-15 градусов, днем в Закарпатье ожидается до -3...+1 градуса, в южных областях - до -3...-1 градуса, на востоке будет холоднее всего - от -7 до -10 градусов. В Киеве синоптики передают снег и от -1 до -3 градусов днем. Днем столицу накроют заморозки до -16...-18 градусов. На дорогах страны, кроме южной части, будет гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

В пятницу, 14 января, без осадков синоптики передают в Закарпатской, Черновецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Во всех остальных регионах днем и ночью пройдет снег с дождем. Днем потеплеет до 0...+2 градусов. Ночью по-прежнему будут заморозки. Холоднее всего синоптики передают на востоке - до -11...-13 градусов. В остальных регионах - до -2...-7 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. Небольшой снег в четверг возможен только в Карпатах, местами на Севере и в Центре. На остальной территории преимущественно без осадков. При этом ожидается ветер северо-западного направления, порывистый, порой до штормового.

На Старый Новый год, 14 января, по прогнозу Диденко, потепление охватит большую часть Украины, и начнется оттепель. До конца недели, серьезных морозов или снега в стране не ожидается.

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