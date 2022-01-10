В Украине ударят морозы до -16 градусов: синоптики рассказали, какая будет погода на Старый Новый год

В Украину на этой неделе придет похолодание. Накануне Старого Нового года все области страны засыплет снегом, а температура воздуха опустится местами до -16 градусов. Самые холодные дни синоптики передают с 12 до 14 января. На дорогах ожидается гололед, местами возможно налипание мокрого снега от 4 до 10 сантиметров, что может затруднить движение транспорта.

Согласно прогнозу "Укргидромецтентра", во вторник, 11 января, снегопад ожидается только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Во всех остальных регионах будет сухо и солнечно. Столбики термометров покажут на западе днем от -1 до -4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов. В Киеве и в северных областях ожидается от -2 до -4 градусов днем, и до -5...-7 градусов ночью. На юге страны синоптики обещают теплее - от -1 до +2 градусов, при этом и днем и ночью будет сухо и солнечно. Ветер северный, 7-12 м/с.

В среду, 12 января, похолодание начнется с западных областей. Там температура воздуха снизится днем до -7...-10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -11...-14 градусов. Осадков не ожидается. На юге Украины также будет сухо. Днем синоптики передают до -3...-5 градусов, ночью - до -5...-8 градусов. На востоке пройдет снег с дождем, днем будет от -3 до -6 градусов днем и до -5...-9 градусов ночью. В Киеве и центральных областях ожидается без осадков, ночные морозы достигнут -12...-14 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В четверг, 13 января, снегопады пройдут в северных, центральных, и части восточных областей. Столбики термометров опустятся днем до -8...-10 в Киеве и области, на севере будет немного теплее - до -7...-9 градусов. В западных и южных областях ожидается сухая, но морозная погода. Днем - до -5...-8 градусов, ночью - до -10...-13 градусов. На востоке будет теплее всего - до -1...-3 градусов, в Харьковской и Донецкой областях - ночью до -10...-12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В пятницу-субботу, 14-15 января, ночные заморозки достигнут -13...-16 градусов, при этом днем погода в большинстве областей будет солнечной и без осадков. В среднем столбики термометров покажут -4...-7 градусов.

Ранее сообщалось, что на Рождество в Украине выпал снег после длительного потепления и началось похолодание.