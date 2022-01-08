Прогноз погоды для Украины на 8-12 января

Солнечная и морозная погода в Украине сменится обильными снегопадами. В некоторых регионах синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди со снегом.

В субботу, 8 января 2022 года, по всей территории Украины ожидается солнечная и морозная погода. Только в западных областях страны метеорологи прогнозируют снегопады, в Одесской области – дождь.

Холоднее всего будет на Востоке, здесь столбики термометров опустятся до показателей в -2 градуса днем и до -13 ночью. Теплее всего на Юге, до +5 градусов.

В воскресенье, 9 января, снегопады прогнозируют в северных, центральных областях и в Киеве . На Юге – снег с дождем. Холоднее всего будет в Харьковской области в ночное время суток столбики термометров покажут около -10 градусов. Теплее всего в Крыму – до +10 градусов днем.

В понедельник, 10 января, осадки ожидаются по всей территории Украины. На Западе и Севере – обильные снегопады, в остальных областях – мокрый снег и снег с дождем, на Юге – дожди. Столбики термометров днем по всей стране покажут от +1 до -1 градуса днем. В Крыму потеплеет до +11.

Во вторник и среду, 11 и 12 января, во всех регионах Украины облачно, местами снег и снег с дождем. Морозы усилятся до -12 градусов Цельсия.