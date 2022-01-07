В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.

В субботу, 8 января, снег будет идти в Карпатском регионе.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночью -4..-11°, в Карпатах -10..-15°, днем от 5° мороза до 1° тепла.

В воскресенье, 9 января, снег будет идти в большинстве областей, на юге с дождем, местами гололедица.

Также прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.

Ожидается, что температура повысится на 2-5°.

Напомним, прошлый 2021 год в Киеве вошел в "двадцатку" самых теплых и сухих за 140 лет.

Холоднее всего было 20 января, а самым жарким было 24 июня.