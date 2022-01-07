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2022-01-07
В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.
9 января температура повысится.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В субботу, 8 января, снег будет идти в Карпатском регионе.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ночью -4..-11°, в Карпатах -10..-15°, днем от 5° мороза до 1° тепла.
В воскресенье, 9 января, снег будет идти в большинстве областей, на юге с дождем, местами гололедица.
Также прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.
Ожидается, что температура повысится на 2-5°.
Напомним, прошлый 2021 год в Киеве вошел в "двадцатку" самых теплых и сухих за 140 лет.
Холоднее всего было 20 января, а самым жарким было 24 июня.