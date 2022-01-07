В Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего

В Украине на Рождество снова похолодает. На смену теплым дням придут морозы. Температура воздуха в ночь перед православным Рождеством снизится до -8...-10 градусов. Похолодание начнется с западных регионов, а затем распространиться по всей стране.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в пятницу, 7 января, по всей территории страны будет без осадков. При этом столбики термометров опустятся днем на западе до 0...-2 градусов днем и до -5...-10 градусов ночью. На юге Украины будет теплее, там синоптики передают днем от -1 до +3 градусов, ночью - до -4...-6 градусов. На востоке будет холоднее - от -1 до -4 градусов днем, и до -8...-10 градусов ночью. В Киеве на Рождество будет пасмурно с прояснениями, днем синоптики передают от 0 до -2 градусов, ночью будет до -7...-9 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В субботу, 8 января, в Украине выпадут осадки. Сухо, но пасмурно будет с южных и восточных областях. Во всех остальных регионах синоптики передают снег и дождем. Днем по всей стране в среднем ожидается от -1 до -3 градусов, на западе до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-6 градусов. На украинских горнолыжных курортах в рождественские дни прогнозируется мокрый снег и плюсовая температура. Антициклон продержится в стране ближайшую неделю, как минимум.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине в Святой вечер, 6 января, будет прохладной. К вечеру похолодает до -1 градуса, при том что днем местами будет до +5...+10 градусов. Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах, а днем еще и местами в центральных областях.

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