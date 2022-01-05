Прошлый год в Киеве вошел в "двадцатку" самых теплых и сухих за 140 лет

Холоднее всего было 20 января, а жарче всего - 24 июня.

?Прошлый год в Киеве вошел в "двадцатку" самых теплых и сухих за 140 лет

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг. Так что 2021 год вошел только в "двадцатку" самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В течение семи месяцев наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января – минус 20,2°С, жарче всего – 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве были зафиксированы 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – соответственно 9 и 10.

Также 2021 вошел в двадцатку самых сухих. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно – почти две месячные нормы выпали в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

Напомним, 3 января 2022 года в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений. В настоящее время погода в столице соответствует концу октября.

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