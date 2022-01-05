В Украину идет потепление до +12 градусов: прогноз погоды накануне Рождества

В Украине накануне Рождества резко потеплеет. Уже 5 января синоптики передают днем до +8...+12 градусов в западных и южных областях. При этом на востоке и северо-востоке страны ночью будут идти дожди с мокрым снегом. Весенняя погода продержится в стране около недели.

В Украину идет весеннее потепление до +12 градусов: синоптики обнародовали прогноз погоды на начало января

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в среду, 5 января, в Украине ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом. Теплее всего синоптики передают в западных и южных областях - до +8...+12 градусов. Сухо в этот день ожидается в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В центральных и северных регионах страны ожидается днем от +5 до +8 градусов, ночью - от +1 до +4 градусов. На востоке днем будет от +5 до +7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Украину идет весеннее потепление до +12 градусов: синоптики обнародовали прогноз погоды на начало января

В четверг, 6 января, в большинстве областей столбики термометров опустятся на пару градусов. В западных областях днем ожидается от 0 до +3 градусов, дожди с мокрым снегом пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновецкой областях. На юге будет сухо и ясно. Днем потеплеет до +8...+11 градусов, ночью также будет тепло - от +3 до +6 градусов. В Киеве синоптики обещают днем и ночью сухую погоду, от +1 до +3 градусов. На востоке страны ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Днем столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, ночью опустятся до +2...+5 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Украину идет весеннее потепление до +12 градусов: синоптики обнародовали прогноз погоды на начало января

Ранее сообщалось, что на Рождество в Украину вернутся сильные морозы, а потом снова потеплеет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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