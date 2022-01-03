Завтра в Украине местами дождь, днем до +8

В Киевской области облачно с прояснениями.

Во вторник, 4 января, в Украине будет местами небольшой дождь, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Днем в западных областях – умеренные дожди, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны - с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях прогнозируют порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11°.

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

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