Завтра в большинстве областей небольшой дождь, температура до 8° тепла

В Прикарпатье 10-12° тепла.

Завтра в большинстве областей небольшой дождь, температура до 8° тепла
Фото: pmg.ua

В понедельник, 3 января, в части областей Украины прогнозируют мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Ночью в северных, центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели", - говорится в сообщении.

В южных и западных областях местами небольшие осадки, температура 1-6° мороза, в восточной части 9-14° мороза, в западных областях 0-5° тепла.

Днем в большинстве областей небольшой дождь, температура 3-8° тепла, в Прикарпатье 10-12° тепла.

Прогнозируются также порывы западного ветра 15-20 м/с.

В Киевской области облачно, ночью мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица, температура 2-4° мороза.

Днем небольшой дождь, температура 5-7° тепла.

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