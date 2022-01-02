Новостей.COM ⇒
2022-01-02
Гидрометцентр предупреждает о лавинах в Карпатах
В горах установлен третий уровень опасности.
Фото: environment.nationalgeographic.com
В воскресенье, 2 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Также лавин ждут в горах Львовской и Ивано-Франковской области.
Там установлен третий уровень опасности.
Третьего января на высокогорье Закарпатья и в горах Львовщины опасность сохраняется.
Напомним, роSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие.