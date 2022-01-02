Гидрометцентр предупреждает о лавинах в Карпатах

В горах установлен третий уровень опасности.

В воскресенье, 2 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также лавин ждут в горах Львовской и Ивано-Франковской области.

Там установлен третий уровень опасности.

Третьего января на высокогорье Закарпатья и в горах Львовщины опасность сохраняется.

Напомним, роSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие.