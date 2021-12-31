Укргидрометцентр проанализировал новогоднюю погоду за последние почти 20 лет

Преобладали плюсовые температуры.

Укргидрометцентр проанализировал новогоднюю погоду за последние почти 20 лет
Фото: Макс Требухов

В Украинском гидрометцентре проанализировали погоду в первый день нового года за последние 15 лет. Несмотря на то, что Новый год для большинства из нас ассоциируется со снегом и морозцем – классической зимней погодой, данные свидетельствуют, что последние два десятилетия "снежные" Новогодние праздники в Украине были довольно редко.

Укргидрометцентр обнародовал диаграмму, которая иллюстрирует высоту снежного покрова в Киеве в период с 2005 по 2020 гг.

"Как видим, снежный покров в столице отмечался только в 8-ми из 15-ти проанализированных лет. Самым высоким он был в 2010 и 2013 годах - 27-29 см соответственно", - отметили украинские метеорологи.

График максимальной температуры иллюстрирует преобладание плюсовых температур на 1 января. За период 2005-2020 гг. отрицательные температуры (речь идет именно о дневных максимумах) отмечались только в пяти случаях.

Холоднее всего было 1 января 2016 года – тогда дневная температура составляла минус 10°С. Теплее всего было в 2013 году, когда дневной максимум температуры в Киеве достиг +6°С.

По прогнозу синоптиков, 1 января 2022 г. в столице также будет относительно теплым и с положительными температурами.

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