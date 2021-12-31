В Украину идет весеннее потепление с дождями: синоптики рассказали о погоде на первую неделю января

В Украине с 1 января 2022 года ожидается потепление. Осадки не прекратятся, но снегопады сменятся дождями. Синоптики прогнозируют приход антициклона, который принесет пасмурную, но по-весеннему теплую погоду в первую неделю января.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 1 января теплее всего будет на западе и юге - от +2 до +8 градусов, в центре и на севере синоптики передают до +2... +5 градусов, на востоке -1... +2. Ночью в западных областях до +5 градусов, во всех остальных - в пределах 0...+2, на востоке - до -2...-4 градусов. В Киеве в первый день января ожидается дождь, температура воздуха днем до +3...+5 градусов, ночью - до 0...+2 градусов. По всей территории страны будет пасмурно и сыро, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 2 января, синоптики обещают солнечную погоду, осадки в виде мокрого снега пройдут только в восточных областях страны. Днем ожидается от -1 до +1 градуса, в западных областях - до +2...+4 градусов. Ночью будет небольшой "минус" до -1...-2 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В понедельник, 3 января, осадки снова вернутся в Украину. При этом, похолодания не ожидается. Днем на западе страны будет от +2 до +7 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов. В Киеве синоптики передают от +2 до +4 градусов днем и до -2...-4 градусов ночью. Днем и ночью ожидается мокрый снег с дождем. В восточных областях пройдет снег, температура воздуха будет в пределах -3...-5 градусов днем и до -8...-10 градусов ночью. На юге ожидается днем от +2 до +4 градусов, ночью - до 0...-4 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

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