Прогноз погоды на Новый год для Украины

На территорию Украины надвигается мощный антициклон, который принесет с собой резкое изменение погоды. Об этом жителям страны рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

Циклон, который принес в Украину обильные осадки в виде снега и дождя, а также гололедицу и обледенение, постепенно вытесняет антициклон - теплая воздушная масса атлантического происхождения с запада. До конца 2021 года осадки прекратятся в большинстве областей.

В пятницу и субботу, 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года, Наталка Диденко прогнозирует существенное потепление. Некоторым регионам страны повезет встретить Новый год со снегом, хоть он и будет мокрым. В большинстве областей в праздничные дни пройдут дожди, местами со снегом.

По данным Укргидрометцентра, потепление в Украине продержится не очень долго. В январе 2022 года, ближе к Рождеству, столбики термометров снова начнут опускаться вниз.

"Есть тенденция, что на новогоднюю ночь может быть определенное потепление", - рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Метеоролог не берется давать точный температурный прогноз на Рождество, но утверждает, что морозы точно вернутся в Украину.

Напомним, синоптики рассказали, какие области Украины завалит снегом на Новый год.