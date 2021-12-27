Часть Украины засыплет снегом, предупреждают о возможном отключении света

Прирост снежного покрова составит 10-20 см.

Часть Украины засыплет снегом, предупреждают о возможном отключении света
Фото: facebook.com/UkrHMC

Во вторник, 28 декабря, часть областей Украины засыплет снегом, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"В результате выхода активного циклона в Украине ожидается осложнение погодных условий", говорится в сообщении.

Значительно будет снежить в южных, ночью и в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем и в центральных и восточных областях, также будет мокрый снег и гололедица.

Прирост снежного покрова составит 10-20 см, прогнозируется вьюга.

В северных и большинстве западных областях умеренный снег.

"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На дорогах страны – гололедица.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Украине кроме западных и северных областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на востоке до 17°, днем 2-7° мороза; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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