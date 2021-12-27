Прогноз погоды в Украине на предновогоднюю неделю: синоптики прогнозируют заморозки до -15 градусов

Предновогодняя неделя в Украине начнется с похолодания. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снегопады на юго-западе, а также в некоторых центральных и южных областях. В среду, 29 декабря, по всей стране будет сухо, а уже 30 декабря начнутся дожди. В новогоднюю ночь ожидается небольшой "минус" и осадки.

Снегопады в Украине прекратятся, но ударят морозы до -15 градусов: синоптики сделали прогноз на предновогоднюю неделю

Во вторник, 28 декабря, снегопады накроют все области Украины. Осадки будут идти весь день. Холоднее всего будет на востоке - там синоптики передают днем до -5...-7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -11...-13 градусов. В Киеве завтра будет днем от -3 до -5 градусов, ночью - до -7...-9 градусов. В западных областях синоптики передают потепление до -2...-4 градусов днем, в Ужгороде - до -1...+1 градусов. В северных областях ожидается до -5...-7 градусов днем и до -7...-9 градусов ночью. Ветер восточный, 5-10 м/c.

Снегопады в Украине прекратятся, но ударят морозы до -15 градусов: синоптики сделали прогноз на предновогоднюю неделю

В среду, 29 декабря, синоптики передают без осадков. На востоке и западе Украины Украины ожидается потепление, но местами пройдет мокрый снег. Столбики термометров покажут днем до 0...-3 градусов, ночью синоптики передают до -5...-7 градусов. В Киеве будет солнечный день, днем потеплеет до -1...-3 градусов, ночью похолодает до -5...-7 градусов. В северных и центральных областях синоптики передают днем до -1...-4 градусов, ночью - до -5...-7 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Снегопады в Украине прекратятся, но ударят морозы до -15 градусов: синоптики сделали прогноз на предновогоднюю неделю

В четверг и пятницу, 30-31 декабря, местами по Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем столбики термометров будут показывать в среднем от -1 до +1 градусов.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине на Новый 2022 год, и будет ли снег.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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