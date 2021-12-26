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2021-12-26
В части западных областей завтра будет идти снег, днем до 7° мороза
На дорогах страны местами гололедица.
Фото: bug.org.ua
В понедельник, 27 декабря, в южной части Украины, днем и в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет идти снег.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
На юге Одесщины и в Крыму - мокрый снег и дождь, местами гололедица; на остальной территории будет без осадков.
На дорогах страны местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; на востоке и Днепропетровщине ночью 11-16°.
Днем 5-10° мороза; в южной части и в Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.