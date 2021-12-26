В части западных областей завтра будет идти снег, днем до 7° мороза

На дорогах страны местами гололедица.

В части западных областей завтра будет идти снег, днем до 7° мороза
Фото: bug.org.ua

В понедельник, 27 декабря, в южной части Украины, днем и в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет идти снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На юге Одесщины и в Крыму - мокрый снег и дождь, местами гололедица; на остальной территории будет без осадков.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; на востоке и Днепропетровщине ночью 11-16°.

Днем 5-10° мороза; в южной части и в Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

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