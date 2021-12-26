Популяция бурых медведей в Украине сократилась до 300 особей.

Фото: Ashley Morgan, WWF

Популяция бурых медведей в Украине за последние пятьдесят лет сократилось до почти 300 особей.

Об этом сообщили во Всемирном фонде природы WWF-Украина.

20 декабря стартовала традиционная новогодняя кампания фонда, которая привлекает внимание к редким видам животных через образ медведя – крупнейшего хищника в Украине и символического хранителя дикой природы.

В нашей стране медведи живут преимущественно в Карпатах, а отдельные особи – на Полесье.

Фото: Болеховское лесное хозяйство (Прикарпатье)

“Хотя вид занесен в Красную книгу Украина с 2003 года, популяция не растет”, – говорится в пресс-релизе.

Бурый медведь остается под угрозой вымирания, преимущественно из-за потери природных ареалов обитания, а также браконьерства.

Фото: Болеховское лесное хозяйство (Прикарпатье)

В WWF-Украина рассказали, что, несмотря на размеры и грозный вид хищника, около 80% питания медведя в течение года – это вегетарианство. Его зубы и универсальная пищеварительная система позволяют ему одинаково потреблять как животную, так и растительную пищу. Однако в Карпатах животное предпочитает растительные корма.

Фото: Тячевский район (Закарпатье), фото Андрей-Тарас Башта

Мясо медведь потребляет главным образом тогда, когда растительного корма для полноценного существования ему не хватает – в основном ранней весной, после того, как он выходит из берлоги.

Когда медведи все же нуждаются в животной пище, то охотятся преимущественно на ослабленных и больных животных, поедают падаль и остатки жертв других хищников. Таким образом, они поддерживают здоровье популяций диких животных и “чистоту” леса.

Фото: Tomas Hulik, WWF

Чтобы избежать встречи с хищником, советуют не сходить с туристического маршрута на территориях, где живут медведи.

“Веди себя громко (но не шуми), чтобы животные услышали вас издалека и сами отошли на безопасное расстояние. Если же вы встретили медвежонка (или следы матери с медвежатами) – немедленно покиньте место встречи в противоположном направлении. И ни в коем случае не кормите и не фотографируйте животных”, – добавили в фонде.

Фото: Ola Jennersten, WWF Sweden

Фото: Ashley Morgan, WWF

Фото: Ola Jennersten, WWF Sweden

Фото: Ola Jennersten, WWF Sweden