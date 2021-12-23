ГСЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре почти по всей Украине

В Карпатах также ожидаются метели.

ГСЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре почти по всей Украине
Фото: ukrinform.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололеде и сильном ветре почти во всех регионах Украины в пятницу, 24 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным УкрГидрометцентра, 24 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололедица; в Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области 24 декабря на дорогах гололедица; днем порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, метеорологическая зима в Киеве в 2021 году наступила 20 декабря. Это произошло на три недели позже климатической нормы.

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