В Украину на смену лютым морозам придет потепление до +8 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до конца недели

Уже на этой неделе в Украине после сильных морозов придет оттепель. Снег постепенно начнет таять и начнутся дожди. Синоптики прогнозируют, что уже 25 декабря, на католическое Рождество, в некоторых областях потеплеет до +8 градусов.

В Украину на смену лютым морозам придет потепление до +8 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до конца недели

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в Украину уже с пятницы, 24 декабря, придет воздушная масса потеплее, и не одна, а с осадками и сильным ветром. На выходных потеплеет, мокрый снег будет переходить в дождь.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в пятницу, 24 декабря, по всей территории Украины пройдет мокрый снег. При этом, днем столбики термометров повысятся до -1...+1 градусов, в западных областях - до +2...+4 градусов. Ночью ожидаются по-прежнему заморозки на западе до -4...-6 градусов, на юге - до -10...-12 градусов, на востоке - до -16...-18, в северных и центральных областях - до -11....-13 градусов. В Киеве в пятницу также пронесется атмосферный фронт со снегом и дождем. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Украину на смену лютым морозам придет потепление до +8 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до конца недели

В субботу, 25 декабря, на юге Украины будет солнечно. Температура воздуха поднимется до +4...+8 градусов. На западе синоптики также передают плюсовую температуру. Днем - от +2 до +4 градусов, ночью - от -1 до +1 градуса. В остальных регионах на католическое Рождество будет плюсовая температура с высокой вероятностью мокрого снега и дождей. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Украину на смену лютым морозам придет потепление до +8 градусов: синоптики обновили прогноз погоды до конца недели

Напомним, что на Новый год Украину завалит снегом, несмотря на то, что ранее синоптики обещали без осадков в новогоднюю ночь.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украину засыплет снегом и начнутся заморозки: синоптики рассказали о погоде после Дня Святого НиколаяУкраину засыплет снегом и начнутся заморозки: синоптики рассказали о погоде после Дня Святого Николая
В Киевской области завтра стремительно похолодаетВ Киевской области завтра стремительно похолодает
В Украине ударят морозы до -15 градусов и выпадет снег: прогноз погоды на католическое РождествоВ Украине ударят морозы до -15 градусов и выпадет снег: прогноз погоды на католическое Рождество
В Украине ударят морозы, а перед Новым годом потеплеет: прогноз погоды от УкргидрометцентраВ Украине ударят морозы, а перед Новым годом потеплеет: прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6 баллаНа Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла
Блок рекламы


Похожие новости
Метеорологическая зима в Киеве наступила на три недели позже нормыМетеорологическая зима в Киеве наступила на три недели позже нормы
В Украине ударят морозы до -15 градусов и выпадет снег: прогноз погоды на католическое РождествоВ Украине ударят морозы до -15 градусов и выпадет снег: прогноз погоды на католическое Рождество
В Украине ударят морозы, а перед Новым годом потеплеет: прогноз погоды от УкргидрометцентраВ Украине ударят морозы, а перед Новым годом потеплеет: прогноз погоды от Укргидрометцентра
Украину засыплет снегом и начнутся заморозки: синоптики рассказали о погоде после Дня Святого НиколаяУкраину засыплет снегом и начнутся заморозки: синоптики рассказали о погоде после Дня Святого Николая
Украину накроет снежной бурей: синоптики предупредили о резком похолодании в середине декабряУкраину накроет снежной бурей: синоптики предупредили о резком похолодании в середине декабря
В Украине ударят морозы до -21 градуса: синоптики предупредили о волне похолодания перед Новым годомВ Украине ударят морозы до -21 градуса: синоптики предупредили о волне похолодания перед Новым годом
В Украине потеплеет на Николая: синоптики рассказали о погоде до середины декабряВ Украине потеплеет на Николая: синоптики рассказали о погоде до середины декабря
Украину накроет ледяными дождями: синоптики предупредили об опасной погоде до конца неделиУкраину накроет ледяными дождями: синоптики предупредили об опасной погоде до конца недели
В Украину придут морозы до -30 градусов: синоптики дали прогноз на декабрь и январьВ Украину придут морозы до -30 градусов: синоптики дали прогноз на декабрь и январь
Украину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходныхУкраину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходных
Последние новости
Подгружаем последние новости