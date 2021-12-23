Метеорологическая зима в Киеве наступила на три недели позже нормы

20 декабря среднесуточная температура опустилась ниже нуля.

Метеорологическая зима в Киеве наступила на три недели позже нормы
Фото: Укринформ

Метеорологическая зима в Киеве в 2021 году наступила 20 декабря. Это произошло на три недели позже климатической нормы, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. 20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила -0,2°С и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше", - говорится в сообщении.

Быстрее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году.

В 2019 году метеорологической зимы в Киеве вообще не было, а в 2020 году она началась 30 ноября.

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