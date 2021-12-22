На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла

По классификации землетрясений это относится к едва ощутимым.

На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла
Фото: USGS

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы 21 декабря около 17 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, последнее 15 декабря с магнитудой 2,9.

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