В Украине ударят морозы до -15 градусов и выпадет снег: прогноз погоды на католическое Рождество

Погода в Украине на католическое Рождество будет морозной и снежной. Синоптики прогнозируют заморозки до -15 градусов в большинстве регионов Украины в ближайшие дни, после чего в стране потеплеет, но снегопады продолжатся.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", во вторник, 21 декабря, осадки в виде снега пройдут по всем областям страны. Холоднее всего будет в северных областях - до -8...-10 градусов днем и до -10...-12 градусов ночью. В Киеве синоптики прогнозируют до -7...-9 градусов, в западных областях - до -4...-7 градусов, на Закарпатье - до -1...-3 градусов. На востоке ожидается днем от -5 до -7 градусов, ночью - до -9...-11 градусов. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В среду, 22 декабря, погода будет солнечной и сухой. На западе Украины температура воздуха ночью опустится до -8...-12 градусов, днем будет до -2…-5 градусов. В южных областях синоптики передают до 0...-4 градусов днем и до -6...-10 градусов ночью. В Киеве завтра будет без осадков, днем от -6 до -8 градусов, ночью - до -11...-13 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



В четверг и пятницу, 23-24 декабря в Украине будет сухо, а на католическое Рождество, 25 декабря, снова выпадет снег. При этом температура воздуха повысится до 0...+2 градусов днем, ночью в среднем ожидается до -3...-7 градусов. Особенно порадует погода жителей южных областей. Там синоптики передают от +2 до +4 градусов, ночью ожидается до -1...-3 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине на Новый год ударят морозы до -15 градусов, но снега не будет.