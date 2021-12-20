В Украине ударят морозы, а перед Новым годом потеплеет: прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Украине на этой неделе ударят сильные морозы, и большинство областей страны засыплет снегом. Местами температура воздуха снизится до -15 градусов. Однако синоптики обнадежили, что похолодание продлится недолго, и ближе к новогодним праздникам столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", пик морозов настигнет украинцев во вторник, 21 декабря.

Температуры воздуха завтра днем опустится до -5...-8 градусов, ночью будет в среднем до -9...-11 градусов. В южных областях ожидается до -1...-3 градусов днем и до -4...-6 градусов ночью. На западе и востоке синоптики передают днем до -3...-5 градусов, ночью - до -6...-9 градусов. В Киеве ожидается днем до -6...-8 градусов, ночью - до -9...-11 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области. Там ударят морозы до -11...-13 градусов. По всей Украине 21 декабря пройдут снегопады, на дорогах будет гололед.

В среду, 22 декабря морозы усилятся, а осадки прекратятся. Ночью в восточных и северных областях ударят заморозки до -15...-18 градусов, днем потеплеет до -9...-13 градусов. В Киеве ожидается солнечная погода, днем до -6...-8 градусов, ночью - до -11...-13 градусов. На юге и западе будет теплее. Днем синоптики передают до -2...-5 градусов, ночью заморозки до -9...-12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине на Новый год ударят морозы до -15 градусов, но снега не будет.