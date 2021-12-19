В Киевской области завтра стремительно похолодает

Температура в течение суток от 1° до 4° мороза.

В Киевской области завтра стремительно похолодает
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 20 декабря, Украине прогнозируют небольшой снег, Киевской области – резкое снижение температуры после 17:00.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем; днем в южных областях без существенных осадков.

На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 1° тепла до 4° мороза; в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла;

В Карпатах снег, ночью и днем 4-9° мороза.

В Киевской области температура в течение суток 0-3° мороза.

"Стремительное снижение температуры начнется завтра после 17 часов, и будет падать примерно на 1° каждые два-три часа, так, во вторник отметки термометров опустятся до 7-9° мороза", - говорится в сообщении.

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