Украину засыплет снегом и начнутся заморозки: синоптики рассказали о погоде после Дня Святого Николая

Украину после Дня Святого Николая засыплет снегом. Погода изменится уже в понедельник, 20 декабря. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20 м/с, снег с дождем, а также гололед на дорогах. Ближе к Новому году в стране потеплеет и снег растает.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 20 декабря сильные снегопады ожидаются в западных областях, на юге и востоке – умеренный мокрый снег. Днем синоптики передают в среднем до 0...-2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов. Ветер северо-западный, до 12 м/с.

Зима окончательно вступит в свои права во вторник, 21 декабря. Ночью заморозки усилятся до -10...-12 градусов, днем синоптики передают от -4 до -10 градусов. Холоднее всего в этот день будет в Сумской и Харьковской областях, теплее - в Закарпатской и Черновецкой. В Киеве во вторник ожидаются снегопады, днем будет от -6 до -8 градусов, ночью - до -9...-11 градусов. Без осадков синоптики обещают в Одесской, Волынской, Закарпатской и Львовской областях. Во всех остальных регионах пройдет снег.

В среду, 22 декабря, в Украине прекратятся осадки и выйдет солнце. Небольшой снегопад пройдет в Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха по прежнему будет днем и ночью ниже нуля. Синоптики передают на востоке до -9...-11 градусов днем, ночью - до -15...-17 градусов. На севере и западе днем столбики термометров опустятся до -4...-8 градусов, на юге будет теплее - до -2...-4 градусов. В Киеве в среду ожидается сухая погода, днем синоптики передают до -5...-7 градусов, ночью - до -10...-12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине на Новый год ударят морозы до -15 градусов, но снега не будет.