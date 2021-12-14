Украину накроет снежной бурей: синоптики предупредили о резком похолодании в середине декабря

Дожди в Украине прекратятся уже через неделю, и страну накроет снежный циклон. Местами синоптики прогнозируют до полуметра и даже больше снежного покрова. Детально о погоде в течение ближайшей недели рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия на большей части Украины накануне Дня святого Николая (19 декабря) будут напоминать классический ноябрь. Температура воздуха будет колебаться около нуля, небо будет покрыто облаками, вероятны туманы.

Снег, дождь, мокрый снег, местами гололедица ожидаются в западных областях, на востоке и юге будет сухо до 17 декабря, а потом и в этих регионах начнутся снегопады.

В пятницу и на выходных, 17-19 декабря синоптик прогнозирует усиление ветра преимущественно северо-западного направления, снижение атмосферного давления и периодические осадки в виде снега и мокрого снега.

О приходе зимы можно будет говорить уже после 19 декабря. Наконец-то те, кто любят снег, дождутся периода, когда можно будет кататься на санках и лепить снеговиков. Высота первого снежного покрова будет в среднем от 1 до 10 см, в Карпатах и на Прикарпатье выпадет до полуметра снега.

По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, зима полноценно вступит в свои права не раньше, чем через две недели.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Украине местами похолодает до -20 градусов.