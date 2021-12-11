Погода на Новый год резко изменится в Украине

Жителей Украины предупредили о резкой смене погодных условий в период новогодних праздников. Возможно, придется отменить поездки и по возможности оставаться дома.

Погода на Новый год в Украине резко изменится: после дождей ударят морозы до -15

Погода на Новый год вряд ли порадует жителей большинства областей Украины. По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, 2022 год украинцы будут встречать в весьма суровых погодных условиях.

Температура воздуха опустится до -15 градусов Цельсия, возможна гололедица и обледенение, но снега не будет. Такая погода, по данным метеоролога Укргидрометцентра, установится в Украине в первые дни января 2022 года. В последнюю же неделю декабря 2021 года в большинстве регионов Украины будут идти дожди, местами мокрый снег, который будет тут же таять из-за достаточно теплой температуры воздуха.

Погода на Новый год в Украине резко изменится: после дождей ударят морозы до -15

"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", - прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее синоптики назвали дату, когда Украину накроют ледяные дожди. Прогноз погоды на декабрь 2021 года.


Шевченко Лилия, Тудей

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