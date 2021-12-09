Pantone назвал цвет года-2022

Впервые цвет был создан самостоятельно, на основе цифровых технологий, а не выбран из существующих.

Институт цвета Pantone выбрал оттенком 2022 года "динамический оттенок синего барвинка с оживляющим фиолетово-красным подтоном" – Very Peri.

Фото: Twitter Pantone Pantone Very Peri – цвет года

На сайте Pantone отмечается, что "возрождая благодарность за некоторые качества, которые олицетворяет синий, дополненные новой перспективой, которая резонирует сегодня, PANTONE 17-3938 Very Peri представляет будущее в новом цвете".

Впервые цвет года был создан самостоятельно, на основе цифровых технологий, а не выбран из существующих оттенков.

"PANTONE 17-3938 Very Peri – это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем. В процессе выхода из периода интенсивной изоляции наши представления и стандарты изменяются, а физическая и цифровая жизнь сливаются по-новому. Цифровой дизайн помогает нам расширить границы реальности, открывая двери в динамичный виртуальный мир, где мы можем исследовать. И создавать новые цветовые возможности", - отметили в институте.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

Уже 23 года институт цвета Pantone изучает индустрию развлечений, производство фильмов, предметов искусства, моды и дизайна в поисках нового оттенка года. Этот выбор задает тренд по разработке новых продуктов и дизайна.

В 2021 году цветом года было сразу два – оттенок серого и ярко-желтый, в 2020 – классический синий.