У станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята

Ближайшими соседями украинских полярников являются дженту.

У украинской полярной станции "Академик Вернадский" родились первые малыши пингвинов. Один на мысе Марина, вблизи станции, другой с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Об этом сообщают украинские полярники на странице станции в фейсбуке.

Они рассказали, что первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока кто-то один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

"Сейчас малыши очень смешны и неловки, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Где-то через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли"". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крыльем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними. Только после окончания линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду", – рассказали полярники.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Они напомнили, что наиболее распространенным видом пингвинов возле станции "Академик Вернадский" является субантарктический пингвин, или дженту: летом их здесь может быть до 4 тыс. Именно об этом виде говорится в сообщении.

В последние недели на острове было до 3 700 дженту. Из-за постоянных вьюг их гнезда периодически засыпает снегом, но они к этому приспособлены.

"В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться возле станции. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного", - отметили украинские полярники.

Они добавили, что в прошлом году первые пингвины вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая.

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