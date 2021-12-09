В Украине потеплеет на Николая: синоптики рассказали о погоде до середины декабря

Погода в декабре будет довольно переменчивой. Дожди со снегом задержатся во всех областях до середины месяца. Накануне Дня святого Николая, 19 декабря, синоптики передают небольшое потепление и уменьшение количества осадков.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в период с 13 до 19 декабря в Украине местами возможны небольшие дожди, в Карпатах — снег. Ночью температура будет колебаться от -3 градусов до +3, а днем ожидается +2...+8 градусов выше нуля.

В период с 9 по 13 декабря днем температура воздуха будет опускаться до 0...-1 градуса в западных областях, на юге и востоке будет намного теплее - до +11...+13 градусов днем и до +3...+5 градусов ночью. Осадки стабильно будут на западе, в остальных регионах дожди со снегом будут идти периодически.

В четверг, 9 декабря, по всей территории страны, кроме Закарпатской области, будет пасмурно, однако днем синоптики прогнозируют без осадков. Температура воздуха в западных областях ожидается в пределах -1...-4 градусов днем и до -8...-10 градусов ночью. В восточных и южных областях днем ожидается от +5 до +7 градусов, ночью - от +3 до +5 градусов. В Киеве в четверг синоптики обещают от -1 до +1 градусов, ночью температура опустится до -1...-3 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В пятницу, 10 декабря, на западе Украины пройдет снег, днем местами потеплеет до +1...+3 градусов, ночью ожидается до 0...-2 градусов. В остальных регионах погода будет солнечной. Потеплеет и в центральных, и в восточных и южных областях. Днем ожидается до +6...+8 градусов тепла, на юге - до +9...+13 градусов. Ночью синоптики передают снижение температуры до -1...+5 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики предупредили украинцев об опасной погоде до конца недели из-за гололеда.