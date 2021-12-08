Украину накроет ледяными дождями: синоптики предупредили об опасной погоде до конца недели

Погода в Украине всю неделю будет дождливой и ветряной. Синоптики передают ледяные дожди, порывистый ветер и гололед на территории большинства областей страны. Непогода продлится ближайшие 7-10 дней.

Украину накроет ледяными дождями, на дорогах - гололед: синоптики предупредили об опасной погоде до конца недели

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 8 декабря мокрый снег с дождем пройдет в части западных и северных областях, в центральных, восточных и южных регионах –ожидаются дожди. В северных, Винницкой и Черкасской областях синоптики передают гололед, местами налипание мокрого снега, а в высокогорье Ивано-Франковщины из-за снегопадов и метели прогнозируют значительную снеголавинную опасность – ІІІ уровень. Сухо и без осадков будет в Закарпатской, Донецкой и Луганской областях.

Столбики термометров днем покажут от -1 до -3 градусов в западных областях, в Киеве днем будет от 0 до -2 градусов, в северных и центральных областях - от -1 до +5 градусов. На юге и востоке ожидается теплее - до +7...+9 градусов. Ветер по стране северо-восточный, 7-12 м/с.

Украину накроет ледяными дождями, на дорогах - гололед: синоптики предупредили об опасной погоде до конца недели

В четверг, 9 декабря, в западных областях осадки прекратятся. При этом столбики термометров опустятся днем до -1...-3 градусов, ночью ожидается до -6...-8 градусов. В Киеве днем будет от -1 до +1 градуса. В остальных областях температура воздуха будет плюсовой, в пределах 0...+7 градусов, на востоке - от +7 до +9 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Украину накроет ледяными дождями, на дорогах - гололед: синоптики предупредили об опасной погоде до конца недели

Ранее сообщалось, когда в Украину придут морозы до -30 градусов, и какая будет погода в январе.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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