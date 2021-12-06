В Украину придут морозы до -30 градусов: синоптики дали прогноз на декабрь и январь

Декабрь в Украине будет теплым и с небольшим количеством осадков, однако в январе погода изменится. Синоптики предупреждают, что середина зимы будет суровой, с заморозками до -30 градусов. Со второй половины января начнется потепление и февраль ожидается с плюсовыми температурными значениями.

В Украину придут морозы до -30 градусов: синоптики дали прогноз на декабрь и январь

Народный синоптик Владимир Деркач отмечает, что после теплого декабря придут морозы до -30 градусов. Такая температура ожидается и в январе, и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, сегодняшние морозы кратковременные.

Климатолог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2-3 градуса теплее. По ее прогнозу, вторая половина января и февраль, которые, как правило, являются самыми холодными месяцами, ожидаются в 2022 году аномально теплыми. Связано это с изменением циркуляции атмосферы.

Низкие температуры зимой предопределяет сибирский антициклон. Когда он заходит на территорию Украины, температура воздуха опускается до -30...-35 градусов, а иногда – и до -40 градусов. По словам Веры Балабух, этой зимой Украину накроет антициклон, сформированный над Балканами и Турцией, откуда направится теплый и сухой воздух. Именно поэтому солнечных дней зимой будет больше, чем когда-либо.

В Украину придут морозы до -30 градусов: синоптики дали прогноз на декабрь и январь

Синоптик добавила, что в январе прогнозируется несколько очень холодных дней, когда температура опустится до -20 градусов, но все остальное время столбики термометров будут показывать от 0 до -10 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Украину накроют три циклона со снегопадами и заморозками.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лавины в горах и паводки: Запад Украины окажется во власти опасных стихийЛавины в горах и паводки: Запад Украины окажется во власти опасных стихий
Прогноз погоды для Украины на выходные 4-5 декабряПрогноз погоды для Украины на выходные 4-5 декабря
В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабряВ Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря
Украину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходныхУкраину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходных
Ноябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 летНоябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Украину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходныхУкраину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходных
Прогноз погоды для Украины на выходные 4-5 декабряПрогноз погоды для Украины на выходные 4-5 декабря
Снегопады, гололед и температура до -10 градусов - прогноз погоды до конца неделиСнегопады, гололед и температура до -10 градусов - прогноз погоды до конца недели
В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабряВ Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря
Украину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от УкргидрометцентраУкраину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от Укргидрометцентра
Прогноз погоды до конца ноября от УкргидрометцентраПрогноз погоды до конца ноября от Укргидрометцентра
В Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погодыВ Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погоды
Когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022Когда в Украине ударят заморозки до -20 градусов: прогноз погоды на зиму 2021-2022
Украину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделюУкраину накроет похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
Украину завалит снегом в конце ноября: прогноз погоды от синоптиков УкргидрометцентраУкраину завалит снегом в конце ноября: прогноз погоды от синоптиков Укргидрометцентра
Последние новости
Подгружаем последние новости