В Украину придут морозы до -30 градусов: синоптики дали прогноз на декабрь и январь

Декабрь в Украине будет теплым и с небольшим количеством осадков, однако в январе погода изменится. Синоптики предупреждают, что середина зимы будет суровой, с заморозками до -30 градусов. Со второй половины января начнется потепление и февраль ожидается с плюсовыми температурными значениями.

Народный синоптик Владимир Деркач отмечает, что после теплого декабря придут морозы до -30 градусов. Такая температура ожидается и в январе, и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, сегодняшние морозы кратковременные.

Климатолог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2-3 градуса теплее. По ее прогнозу, вторая половина января и февраль, которые, как правило, являются самыми холодными месяцами, ожидаются в 2022 году аномально теплыми. Связано это с изменением циркуляции атмосферы.

Низкие температуры зимой предопределяет сибирский антициклон. Когда он заходит на территорию Украины, температура воздуха опускается до -30...-35 градусов, а иногда – и до -40 градусов. По словам Веры Балабух, этой зимой Украину накроет антициклон, сформированный над Балканами и Турцией, откуда направится теплый и сухой воздух. Именно поэтому солнечных дней зимой будет больше, чем когда-либо.

Синоптик добавила, что в январе прогнозируется несколько очень холодных дней, когда температура опустится до -20 градусов, но все остальное время столбики термометров будут показывать от 0 до -10 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Украину накроют три циклона со снегопадами и заморозками.