Украину накроют три циклона со снегопадами и заморозками: прогноз погоды после выходных

Украину в понедельник, 6 декабря, накроют сразу три циклона. Погода испортится по всей территории страны. Синоптики передают снегопады и заморозки, а также сильный северо-западный ветер. Температура воздуха снизится местами до 0...-2 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 6 декабря в Киеве днем ожидается до +1...+3 градусов тепла. Теплее всего синоптики передают на юге - днем до +10...+13 градусов. В восточных областях ожидается от +3 до +5 градусов, в западных - от -1 до +4 градусов. В северных и центральных регионах в понедельник будет от +2 до +7 градусов. Ночью температура воздуха опустится во всех областях до 0...-2 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед прогнозируются по всей Украине.

Во вторник, 7 декабря, погода существенно не изменится, но на северо-западе Украины (на Волыни, Львовщине и Ровенщине), а также в восточных областях осадки прекратятся. Синоптики передают потепление на юге до +10...+14 градусов в дневное время и до +7...+9 градусов ночью. В Киеве ожидается от +1 до +3 градусов и дождь со снегом. На западе Украины также синоптики передают снежную погоду, температура воздуха днем и ночью будет в рамках от -1 до +1 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, декабрь в Украине будет переменчивым. При этом первый месяц зимы ожидается несколько теплее обычного и с осадками в пределах нормы (40 мм). Средняя температура в стране составит в декабре от -4 градусов мороза до +3 градусов тепла.

Ранее сообщалось о погоде в новогоднюю ночь в Украине по всем областям.