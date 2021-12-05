Завтра мокрый снег будет падать в юго-восточной части Украины
Днем от 2° мороза до 3° тепла.
В воскресенье, 5 сентября, в юго-восточной части Украины будет падать мокрый снег, днем в западных областях - небольшой мокрый снег с дождем.
Об этом Украинский гидрометеорологический центр сообщил в соцсети Facebook.
В этих регионах будет скользко, на дорогах местами гололедица, предупредили синоптики.
На остальной территории осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью -2...-7°С, несколько теплее на побережье морей 0..+3°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 3-8° тепла.
"В Карпатах настоящая зима, небольшой снег, температура все время ниже нуля: ночью -5..-10°, днем 0..-5°", - говорится в сообщении.
В Киевской области - без осадков, снег начнет падать поздно вечером. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.