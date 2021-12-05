В зоопарке в Бельгии два бегемота заразились коронавирусом

У двух бегемотов, которых содержат в зоопарке бельгийского города Антверпен, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"У наших бегемотов Гермиен и Имани – положительный тест на COVID-19. Несмотря на положительный результат теста, животные, кроме насморка, не проявляют никаких других симптомов и чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

После обнаружения инфекции бегемотов изолировали. Они будут "на карантине", пока COVID-тесты не станут отрицательными.

"В ближайшем будущем за ними будут пристально следить их надзиратели, которые будут принимать еще более строгие меры безопасности. Потому что невозможно определить, как животные заразились. Их опекуны уже дали отрицательный результат, и никто из них в последнее время не имел болезни", – пояснили в зоопарке.

Напомним, в июле коронавирус выявили у снежного барса, живущего в калифорнийском зоопарке.

В январе в другом заведении зоопарка Сан-Диего, его сафари-парке, COVID-19 подхватила группа горилл от смотрителя, оказавшегося бессимптомным носителем коронавируса. Эти обезьяны, которые с тех пор уже поправились, считаются первыми подтвержденными обезьянами, которые заболели COVID-19.

Первый в природе случай передачи коронавируса от человека к дикому животному подтвердили в апреле 2020 года: в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке тигр заразился коронавирусом от человека.