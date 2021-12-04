Прогноз погоды для Украины на выходные 4-5 декабря

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в первые выходные декабря 2021 года. Большинство областей Украины окажутся во власти дождей, снегопадов и морозов.

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в первые выходные декабря

В субботу, 4 декабря, в южных (кроме Одесской области) и в восточных областях Наталка Диденко прогнозирует мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины осадков не ожидается, но влажность будет слишком высокая, поэтому синоптик рекомендует носить маску или прикрывать нос шарфиком.

В воскресенье, 5 декабря, осадки пройдут по всей территории Украины. Температура воздуха днем составит -2…+4 градуса Цельсия, ночью местами столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Киеве завтра, 4 декабря, осадков не видно, даже возможные прояснения, а в воскресенье, 5 декабря, облачность увеличится, кое-где какая-то морось или мокрый снег или дождь - зависит от колебаний температуры воздуха. В ночные часы в столице будет до -5 градусов, в дневные часы около нуля. Поэтому на рынок или выставку лучше в субботу", - советует Наталка Диденко жителям Украины.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода установится в Украине в период новогодних праздников.


Шевченко Лилия, Тудей

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