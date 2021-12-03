Лавины в горах и паводки: Запад Украины окажется во власти опасных стихий

На Западе Украины сегодня с утра начались метели, и с течением дня погода будет ухудшаться. Особенно сложные метеоусловия будут наблюдаться в горных районах и в предгорьях Карпат. Из-за обильного снегопада на дорогах образуется гололедица, в горах вероятны лавины. Кроме того, в связи с таянием снега, в Закарпатье возможны паводки.

Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Из-за гололедицы и снежных заносов могут возникнуть проблемы с передвижением автотранспорта, предупредили синоптики. А в Карпатах на Ивано-Франковщине вообще может быть остановлено транспортное сообщение. Кроме того, в горах, из-за большого снежного покрова, возможны лавины.

Опасность схода лавин существует и в высокогорных районах на востоке Закарпатской области.

Кроме того, из-за дождей и обильного таяния снега, в некоторых районах Закарпатской области возможны паводки.

"3-4 декабря на р. Боржава возле с. Верхние Реметы (Закарпатская обл.) ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 метра над уровнями воды с выходом воды на пойму и начальным затоплением сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Частичные затопления территории ожидается в районе сел Заречье, Сельцо, Камянское, Великие Комяты, Малые Комяты. Под водой также может оказаться часть автомобильной дороги Шаланки - Великие Комяты.

Напомним, синоптикb рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря. Украину засыплет снегом и заморозит.