Лавины в горах и паводки: Запад Украины окажется во власти опасных стихий

На Западе Украины сегодня с утра начались метели, и с течением дня погода будет ухудшаться. Особенно сложные метеоусловия будут наблюдаться в горных районах и в предгорьях Карпат. Из-за обильного снегопада на дорогах образуется гололедица, в горах вероятны лавины. Кроме того, в связи с таянием снега, в Закарпатье возможны паводки.

Запад Украины предупреждают о лавинах в горах и паводках

Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Из-за гололедицы и снежных заносов могут возникнуть проблемы с передвижением автотранспорта, предупредили синоптики. А в Карпатах на Ивано-Франковщине вообще может быть остановлено транспортное сообщение. Кроме того, в горах, из-за большого снежного покрова, возможны лавины.

Опасность схода лавин существует и в высокогорных районах на востоке Закарпатской области.

Запад Украины предупреждают о лавинах в горах и паводках

Кроме того, из-за дождей и обильного таяния снега, в некоторых районах Закарпатской области возможны паводки.

"3-4 декабря на р. Боржава возле с. Верхние Реметы (Закарпатская обл.) ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 метра над уровнями воды с выходом воды на пойму и начальным затоплением сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Частичные затопления территории ожидается в районе сел Заречье, Сельцо, Камянское, Великие Комяты, Малые Комяты. Под водой также может оказаться часть автомобильной дороги Шаланки - Великие Комяты.

Напомним, синоптикb рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря. Украину засыплет снегом и заморозит.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабряВ Украине потеплеет до +14 градусов: синоптики рассказали о резкой смене погоды в начале декабря
Украину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от УкргидрометцентраУкраину засыплет снегом в начале декабря: прогноз погоды от Укргидрометцентра
Ноябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 летНоябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 140 лет
Снегопады, гололед и температура до -10 градусов - прогноз погоды до конца неделиСнегопады, гололед и температура до -10 градусов - прогноз погоды до конца недели
Осень в Киеве по температуре была близка к норме, но выдалась очень сухойОсень в Киеве по температуре была близка к норме, но выдалась очень сухой
Блок рекламы


Похожие новости
Завтра на юге и западе Украины будет дождьЗавтра на юге и западе Украины будет дождь
Прогноз погоды для Украины на выходные 20-21 ноября 2021 годаПрогноз погоды для Украины на выходные 20-21 ноября 2021 года
Прогноз погоды на Новый год для УкраиныПрогноз погоды на Новый год для Украины
Завтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туманЗавтра в Украине будет до +13, на западе и севере - туман
В Карпатах прогнозируют мокрый снег, на большей части Украины - заморозкиВ Карпатах прогнозируют мокрый снег, на большей части Украины - заморозки
Завтра в большинстве областей Украины пройдут дождиЗавтра в большинстве областей Украины пройдут дожди
В понедельник пройдет дождь в западных и большинстве северных областей УкраиныВ понедельник пройдет дождь в западных и большинстве северных областей Украины
Прогноз погоды на выходные 11-12 сентября для УкраиныПрогноз погоды на выходные 11-12 сентября для Украины
Прогноз погоды на осень для всех регионов УкраиныПрогноз погоды на осень для всех регионов Украины
В День Независимости грозы прогнозируют западным областям и Житомирской областиВ День Независимости грозы прогнозируют западным областям и Житомирской области
Последние новости
Подгружаем последние новости