Осень в Киеве по температуре была близка к норме, но выдалась очень сухой

За три месяца выпало всего 54 мм осадков.

Осень в Киеве по температуре была близка к норме, но выдалась очень сухой
Фото: Макс Требухов

Средняя температура воздуха осенью 2021 года составила +8,9°С. Это на 0,2°С выше климатической нормы последних тридцати лет.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского.

Наивысшую температуру зафиксировали 13 октября, когда воздух прогрелся до +27,0°С. Холоднее всего было 17 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до -7,1°С.

В течение трех месяцев был зафиксирован только один температурный рекорд.

В то же время прошедшая осень вошла в четверку самых сухих за все время наблюдений. За три месяца в Киеве выпало всего 54 мм осадков, или 36% климатической нормы.

Напомним, что осень в 2020 году стала самой теплой за все время наблюдений. Тогда средняя температура составляла 11,6°С.

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